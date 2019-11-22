Новости
Пенсионерам частично оплатят отдых за границей
22 Ноябрь 2019, 16:30
Мать выкинула в окно новорожденного
22 Ноябрь 2019, 16:15
Приморский край признали самым готовым к приходу китайских инвесторов
22 Ноябрь 2019, 16:14
Программу развития транспорта перезапустят в Приморье
22 Ноябрь 2019, 16:11
Юристы и полицейские провели правовые уроки для школьников Находки
22 Ноябрь 2019, 16:10
Полмиллиона дадут за четвертого ребенка
22 Ноябрь 2019, 16:00
Крупный чиновник потерял доверие министра и должность
22 Ноябрь 2019, 15:45
Таксисты скоро исчезнут - прогноз экспертов
22 Ноябрь 2019, 15:30
Полмиллиона дадут за четвертого ребенка
За четвертого ребенка россиянкам обещают полмиллиона, сообщает DEITA.RU.
Семьям, в которых после 1 января 2019 года родился четвертый ребенок, хотят выплачивать материнский капитал в стандартном размере. С такой идеей выступил депутат Госдумы Сергей Иванов.
Согласно его инициативе, материнский капитал должны получать не только те россияне, у которых родился второй или третий ребенок, но и четвертый. При этом если в случае со вторым и третьим детьми маткапитал выдается только один раз, то с четвертым малышом финансовая поддержка должна выплачиваться обязательно.
Напомним, в следующем году маткапитал составит 466 тысяч рублей.
Екатерина Брязгунова