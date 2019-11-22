Полмиллиона дадут за четвертого ребенка

За четвертого ребенка россиянкам обещают полмиллиона, сообщает DEITA.RU.

Семьям, в которых после 1 января 2019 года родился четвертый ребенок, хотят выплачивать материнский капитал в стандартном размере. С такой идеей выступил депутат Госдумы Сергей Иванов.

Согласно его инициативе, материнский капитал должны получать не только те россияне, у которых родился второй или третий ребенок, но и четвертый. При этом если в случае со вторым и третьим детьми маткапитал выдается только один раз, то с четвертым малышом финансовая поддержка должна выплачиваться обязательно.

Напомним, в следующем году маткапитал составит 466 тысяч рублей.

Екатерина Брязгунова