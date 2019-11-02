Полмиллиона мужикам: россияне оценили новую идею властей

Введение отцовского капитала поддерживают три четверти россиян, сообщает DEITA.RU.

Согласно результатам мониторинга, проведенного российской Общественной палатой, 74 процента респондентов поддержали идею введения отцовского капитала, размер которого может составить 453 тысячи рублей.

Россияне предпочли бы потратить деньги на покупку жилья, оплату ипотеки или приобретение семейного автомобиля. При этом 80 процентов опрошенных считают, что эти деньги нужно вкладывать в собственную жилплощадь, 68 процентов уверены, что погасить ипотечный долг — идеальный вариант. Еще 61 процент хотят машину для всей семьи.

Также россияне отметили, что данная мера должны быть введена на территории всей страны, а не только на Дальнем Востоке, Калининградской области и Крыму, как это предлагает сам законопроект.

Стоит отметить, что отцовский капитал планируется выдавать тем мужчинам, у которых в одном зарегистрированном браке родилось трое детей.

Ранее DEITA.RU писало о том, что многодетной матери из Владивостока отказали в получении регионального материнского капитала на четвертого ребенка. Чтобы урегулировать ситуацию, пришлось вмешаться администрации Приморского края. Позднее обратившаяся в DEITA.RU за помощью женщина отметила, что сертификат дадут, произошла какая-то ошибка.

Екатерина Брязгунова