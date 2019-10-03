Полмиллиона предлагают человеку без опыта во Владивостоке

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Язык, как говорится в старорусской поговорке, до Киева доведет. В дальневосточной столице же благодаря умению хорошо говорить и еще лучше убеждать можно зарабатывать до полумиллиона в месяц, сообщает DEITA.RU.

На известной доске объявлений появилась FarPost появилось объявление, суть которого сводится к тому, что компания ищет себе менеджера по оптовым продажам и предлагает ему до пятисот тысяч.

Отмечается, что зарплата от 200 до 500 тысяч рублей. Постоянно находиться в офисе не нужно, да и вообще — доходность можно планировать самому с учетом заказанного объема покупателями. Поиск клиентов можно осуществлять в любом, удобном месте.

На вакансию могут откликнуться все, даже люди без опыта работы.

Ранее прошла информация о том, что мужчины без образования могут уйти в лес за шишками, чтобы за трудовой месяц вахтовой работы заработать четверть миллиона.

Екатерина Брязгунова

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