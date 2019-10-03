Новости
Крупнейшая утечка данных произошла в Сбербанке
3 Октябрь 2019, 10:47
Аритмию будут лечить новейшими методами на Сахалине
3 Октябрь 2019, 10:37
Посол США рассказал, почему Трамп «динамит» Путина
3 Октябрь 2019, 10:34
Идею ГИБДД не штрафовать в плохую погоду оценили эксперты
3 Октябрь 2019, 10:26
На Сахалине появится кнопка «Просто спросить онколога»
3 Октябрь 2019, 10:14
И чтобы без фокусов: Путин поручил поднять оклады врачам
3 Октябрь 2019, 10:00
Полмиллиона предлагают человеку без опыта во Владивостоке
3 Октябрь 2019, 09:52
Забег призраков: к деньгам ВЭФ причастны «мертвые души», чиновники и оппозиционные олигархи
3 Октябрь 2019, 09:31
Полмиллиона предлагают человеку без опыта во Владивостоке
3 Октябрь 2019, 09:52
Язык, как говорится в старорусской поговорке, до Киева доведет. В дальневосточной столице же благодаря умению хорошо говорить и еще лучше убеждать можно зарабатывать до полумиллиона в месяц, сообщает DEITA.RU.
На известной доске объявлений появилась FarPost появилось объявление, суть которого сводится к тому, что компания ищет себе менеджера по оптовым продажам и предлагает ему до пятисот тысяч.
Отмечается, что зарплата от 200 до 500 тысяч рублей. Постоянно находиться в офисе не нужно, да и вообще — доходность можно планировать самому с учетом заказанного объема покупателями. Поиск клиентов можно осуществлять в любом, удобном месте.
На вакансию могут откликнуться все, даже люди без опыта работы.
Ранее прошла информация о том, что мужчины без образования могут уйти в лес за шишками, чтобы за трудовой месяц вахтовой работы заработать четверть миллиона.
Екатерина Брязгунова