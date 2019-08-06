Специалисты налоговых органов начнут делать ставки в подпольных и интернет- казино, букмекерских контрах и даже тотализаторах. На это им будут ежегодно будут выделять не менее полумиллиона рублей, сообщает DEITA.RU.

Несмотря на то, что соответствующий закон вступил в силу 6 августа, сомнительные закупки начнутся не раньше того, как компетентные органы разработают специальные нормативные акты. То есть о конкретных сроках говорить еще очень рано.

По предварительным данным, три сотрудника ежедневно будут делать по три ставки. В результате подобной деятельности будут выявляться нелегальные казино и букмекерские конторы, в том числе в интернете. Сразу после материалы дела будут передаваться в правоохранительные органы.

Напомним, проведение азартных игр во всей России, кроме нескольких регионов, в том числе Приморского края, запрещено на уровне законодательства. За последние три года специалисты Роскомнадзора закрыли свыше 135 тысяч интернет-ресурсов, предлагающих участие в азартных играх.

Екатерина Брязгунова