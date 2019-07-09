Камчатские полицейские рассказали об очередных случаях мошенничества в Интернете, сообщает DEITA.RU по материалам регионального УВД.

Как рассказали камчатские полицейские, более полумиллиона рублей лишилась 61-летняя жительница Елизовского района. Женщина хотела приобрести роликовые коньки по объявлению в Интернете. Злоумышленники выяснили реквизиты ее карты, подключились к онлайн банку и перевели на свои счета 582 тысячи рублей.

Попавшись один раз на удочку мошенников, 35-летний житель Елизовского района «наступил на грабли» псевдоторговцев еще раз. Мужчина решил приобрести профнастил иеревел продавцу, которого нашел в Интернете, 28 тысяч рублей. Однако ни денег, ни товара мужчина так и не увидел. Примечательно, что он уже ранее попадал на удочку дистанционных мошенников. В первом случае он пытался таким же способом и на том же сайте купить колеса на свое авто.

Накануне полиция Фрунзенского района Владивостока задержала телефонного мошенника. Как установили следователи, мужчина звонил на стационарные городские телефоны пожилым женщинам и представлялся родственником, попавшим в автомобильную аварию. После этого он менял голос и уже вёл разговор с будущей жертвой обмана от имени сотрудника правоохранительных органов.

Целью всего телефонного разговора был перевод денег на карту мошенника, который якобы должен был дать взятку, чтобы «решить вопрос» и избежать ответственности. Он обманул двух пенсионерок на 130 тысяч рублей.

Дмитрий Санников