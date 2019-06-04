Новинка отечественного автопрома совсем скоро поступит в
продажу, сообщает DEITA.RU.
12 июня компания «Автоваз» запускает в продажу свой новый кроссовер Lada Granta Cross. Это будет самый проходимый вариант «Лады» из семейства Granta.
Как сообщили в компании-производителе новой машины, дорожный просвет Granta Cross составляет 198 мм. Машина оснащена 1,6-литровым двигателем. А вот мощность вызвала у пользователей соцсетей и автолюбителей вопросы: всего 87 лошадиных сил. За такое произведение отечественного автопрома просят 554,9 тысяч рублей.
Автолюбители по традиции высмеяли новинку «Автоваза».
«87 л.с.?? Вы серьезно? Как эта махина будет в горку ехать?», – написал один из пользователей.
«За такую цену и с таким объемом двигателя они должны в комплекте давать еще человека, который будет толкать это в горку», – считает еще один комментатор.
Елена Миронова