Новинка отечественного автопрома совсем скоро поступит в продажу, сообщает DEITA.RU.



12 июня компания «Автоваз» запускает в продажу свой новый кроссовер Lada Granta Cross. Это будет самый проходимый вариант «Лады» из семейства Granta.

Как сообщили в компании-производителе новой машины, дорожный просвет Granta Cross составляет 198 мм. Машина оснащена 1,6-литровым двигателем. А вот мощность вызвала у пользователей соцсетей и автолюбителей вопросы: всего 87 лошадиных сил. За такое произведение отечественного автопрома просят 554,9 тысяч рублей.

Автолюбители по традиции высмеяли новинку «Автоваза».

«87 л.с.?? Вы серьезно? Как эта махина будет в горку ехать?», – написал один из пользователей.

«За такую цену и с таким объемом двигателя они должны в комплекте давать еще человека, который будет толкать это в горку», – считает еще один комментатор.

Елена Миронова