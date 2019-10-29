«Полное ГПП»: вот что будет с пенсиями россиян

Новую систему пенсионных накоплений представили в России. Она получила название «ГПП» - гарантированный пенсионный план, сообщает DEITA.RU. ГПП - это совместная разработка Минфина и Центробанка. DEITA.RU рассказывает о ее главных принципах работы.



Во-первых, главным новшеством гарантированного пенсионного плана станет добровольное в ней участие. Первый взнос автоматически включит гражданина в действие программы.

Но взносы от того не становятся кабалой: человек вправе менять их размер либо полностью отказываться от пополнения сроком максимум на пять лет.

Также для людей оставляют опцию выхода - то есть свои взносы можно будет затребовать обратно в случае, если по каким-то причинами программа не удовлетворяет потребностям. С перечисленных в систему денег не будет взыматься НДФЛ, но только в случае, если на счета накопительной пенсии поступало не больше шесть процентов текущего дохода. Если же отчисления выше, то они могут расширить общий соцналоговый вычет до 120 тысяч рублей в год.

Велика роль в новой системе и у агентства по страхованию вкладов. По словам представителей Минфина, АСВ хорошо управляет «длинными» деньгами. Участвующий в схеме гражданин всегда может отследить передвижение вложенных личных средств, а специалисты АСВ обеспечат большую доходность денег.

Новая система выгодны и пенсионным наследникам. Они могут либо сразу забрать деньги, заплатив подоходный налог, либо перевести средства уже на свой счет ГПП.

Разработку ГПП вели с 2016 года. На смену вновь замороженным до 2022 года пенсионным накоплениям должен был прийти "индивидуальный пенсионный капитал». Но его проект отверг президент Владимир Путин. По старым правилам, взносы с зарплат отчислялись в принудительном порядке. Путина реформа в этом виде совершенно не устроила.

По информации ЦБ и Минфина, гарантированные пенсионный план начнет работу с 2021 года. Он призван сбить негативные настроения граждан по поводу заморозках накопительных пенсий и стать альтернативным способом достойно жить в старости.

Однако глава департамента образования Института трейдинга и инвестиций Евгений Удилов скептически настроен к новой инициативе государства. Он считает, что «власти ставят перед собой единственную задачу — придумать универсальную инвестиционную формулу успешного негосударственного пенсионного фонда. Однако это фактически невозможно.

Камнем преткновения может стать экономический и кредитный цикл, который невозможно предсказать. В случае наступления очередного кризиса именно эти деньги снова «встанут на защиту» интересов России.

Василий Кучин