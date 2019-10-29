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«Полное ГПП»: вот что будет с пенсиями россиян
Новую систему пенсионных накоплений представили в России.
Она получила название «ГПП» - гарантированный пенсионный план, сообщает
DEITA.RU. ГПП - это совместная разработка Минфина и Центробанка. DEITA.RU
рассказывает о ее главных принципах работы.
Во-первых, главным новшеством гарантированного пенсионного плана станет добровольное в ней участие. Первый взнос автоматически включит гражданина в действие программы.
Но взносы от того не становятся кабалой: человек вправе менять их размер либо полностью отказываться от пополнения сроком максимум на пять лет.
Также для людей оставляют опцию выхода - то есть свои взносы можно будет затребовать обратно в случае, если по каким-то причинами программа не удовлетворяет потребностям. С перечисленных в систему денег не будет взыматься НДФЛ, но только в случае, если на счета накопительной пенсии поступало не больше шесть процентов текущего дохода. Если же отчисления выше, то они могут расширить общий соцналоговый вычет до 120 тысяч рублей в год.
Велика роль в новой системе и у агентства по страхованию вкладов. По словам представителей Минфина, АСВ хорошо управляет «длинными» деньгами. Участвующий в схеме гражданин всегда может отследить передвижение вложенных личных средств, а специалисты АСВ обеспечат большую доходность денег.
Новая система выгодны и пенсионным наследникам. Они могут либо сразу забрать деньги, заплатив подоходный налог, либо перевести средства уже на свой счет ГПП.
Разработку ГПП вели с 2016 года. На смену вновь замороженным до 2022 года пенсионным накоплениям должен был прийти "индивидуальный пенсионный капитал». Но его проект отверг президент Владимир Путин. По старым правилам, взносы с зарплат отчислялись в принудительном порядке. Путина реформа в этом виде совершенно не устроила.
По информации ЦБ и Минфина, гарантированные пенсионный план начнет работу с 2021 года. Он призван сбить негативные настроения граждан по поводу заморозках накопительных пенсий и стать альтернативным способом достойно жить в старости.
Однако глава департамента образования Института трейдинга и инвестиций Евгений Удилов скептически настроен к новой инициативе государства. Он считает, что «власти ставят перед собой единственную задачу — придумать универсальную инвестиционную формулу успешного негосударственного пенсионного фонда. Однако это фактически невозможно.
Камнем преткновения может стать экономический и кредитный цикл, который невозможно предсказать. В случае наступления очередного кризиса именно эти деньги снова «встанут на защиту» интересов России.
Василий Кучин