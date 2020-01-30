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6 Декабрь 2019, 18:15

«Полное загрязнение – вопрос времени»: ученые ДВО РАН обсудили экологию Приморья

Море, закат, скала, горизонт

Научно-практическая конференция, прошедшая 30 января в стенах института Академгородка ДВО РАН во Владивостоке, собрала под одной крышей как ученых, так и политиков, журналистов и медийных персон со всего Приморья. Почти все пункты повестки мероприятия – о том, какие проблемы экологического спектра уже настигли край, сообщает DEITA.RU

Открывали конференцию относительно «добрые»: первым выступил Владимир Раков, уважаемый в регионе ученый, исследователь морской биоты и эксперт, которого годами расхватывают на комментарии местные СМИ. Он рассказал (и показал в слайдах и графиках) об участке реки Раздольной – в районе населенного пункта Тавричанка. Там находится уникальный памятник природы, который практикующий научный сотрудник не мог не отметить для публики, призывая сохранять подобные места в сохранности.

Следующие за Раковым спикеры оказались более бескомпромиссными, а темы их докладов – жёстче и злободневнее. Так, с совместным докладом – о последствиях горно-обогатительных работ для Кавалеровского района – выступили депутат Думы района Евгений Заварзин и сопредседатель штаба ОНФ в Приморье, Юрий Логинов. Докладчики показали фотографии, результаты космической и аэросъемки, заключения экспертов и многое другое. Все аргументы спикеров говорили о том, что на экологию Кавалеровского района, особенно на жителей поселка Хрустальный, крайне негативно влияет наследие местных предприятий, занимавшихся добычей руд и ценных пород.

Выступали участники конференции и по проблемам во Владивостоке. Так, одним из содокладчиков стал экс-депутат городской Думы, Андрей Галицких. Работая экологом, мужчина привел весомые аргументы в пользу плачевного состояния бухты Новик на Русском острове. По его словам, морской водоем является экологически уязвимым, и его полное загрязнение – лишь вопрос времени. Отметил спикер и некорректную, по его мнению, реакцию местных властей.

В целом, список тем, который так или иначе подрывают представление о Приморье, как о чистом и экологичном субъекте, оказалось в избытке. Обсудили ученые, депутаты и другие эксперты, такие темы, как «Деградация почв в Артемовском городском округе»; «Экологические проблемы бухты Безымянной, залива Стрелок» и многое другое. Отдельного внимания стоит доклад об ухудшении качества жизни горожан из Большого Камня, сделанный депутатом местной Гордумы. Кроме обсуждения конкретных локаций и мест, где есть проблемы, встречались и более абстрактные темы, например, «Конституция РФ и экология».

Евгений Черемухин

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