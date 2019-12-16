Полного запрета русского спорта требуют в Европе

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Олимпиада зимняя 2018

Очередные претензии к российскому спорту выдвигают в Европе, сообщает DEITA.RU.

Как пишет в британской Independent заместитель спортивного редактора Джек де Менезес, по его мнению, отстранение России от участия во всех крупных международных спортивных соревнованиях на четыре года – недостаточное наказание за нарушение антидопинговых процедур. Хотя на Олимпиаде в Токио Россия будет лишена права использования флага, гимна и национальной атрибутики России, российским спортсменам разрешат участвовать в состязаниях при условии, если они смогут доказать, что они «чистые» и не причастны к крупнейшему допинговому скандалу за всю историю спорта.

На Западе продолжается разыгрываться сценарий «охоты» на российских спортсменов. Как считает британский автор, в отношении России необходимо ввести полный запрет на участие в международных соревнованиях.

Как утверждает ВАДА, из базы удалили сотни файлов с информацией о предположительно проваленных допинг-тестах. Некоторые из этих результатов удалялись еще в 2015-2016 годах. При этом отдельные манипуляции совершались с базой в декабре прошлого и январе этого года - то есть в тот период, когда в лаборатории должны были работать эксперты. Датировки файлов менялись для сокрытия манипуляций.

Дмитрий Санников

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