Новости
Россиянин в Корее сбил двух человек и скрылся с места ДТП
16 Декабрь 2019, 05:16
Полного запрета русского спорта требуют в Европе
16 Декабрь 2019, 04:31
«Ваш счет заблокирован»: закон Поклонской приняла Госдума
16 Декабрь 2019, 03:14
Бывший «слуга народа» раскритиковал Зеленского
16 Декабрь 2019, 02:16
Песков рассказал, кто осмелился прервать Путина
16 Декабрь 2019, 01:37
Министр просвещения призвала не давать домашних заданий на новогодние каникулы
16 Декабрь 2019, 00:26
«Яблоки на снегу» созрели в декабре
15 Декабрь 2019, 23:06
Путин ввел новый налог в регионах страны
15 Декабрь 2019, 22:01
Полного запрета русского спорта требуют в Европе
Очередные претензии к российскому спорту выдвигают в Европе, сообщает DEITA.RU.
Как пишет в британской Independent заместитель спортивного редактора Джек де Менезес, по его мнению, отстранение России от участия во всех крупных международных спортивных соревнованиях на четыре года – недостаточное наказание за нарушение антидопинговых процедур. Хотя на Олимпиаде в Токио Россия будет лишена права использования флага, гимна и национальной атрибутики России, российским спортсменам разрешат участвовать в состязаниях при условии, если они смогут доказать, что они «чистые» и не причастны к крупнейшему допинговому скандалу за всю историю спорта.
На Западе продолжается разыгрываться сценарий «охоты» на российских спортсменов. Как считает британский автор, в отношении России необходимо ввести полный запрет на участие в международных соревнованиях.
Как утверждает ВАДА, из базы удалили сотни файлов с информацией о предположительно проваленных допинг-тестах. Некоторые из этих результатов удалялись еще в 2015-2016 годах. При этом отдельные манипуляции совершались с базой в декабре прошлого и январе этого года - то есть в тот период, когда в лаборатории должны были работать эксперты. Датировки файлов менялись для сокрытия манипуляций.
Дмитрий Санников