Депутаты Законодательного Собрания на очередном заседании регионального парламента согласовали кандидатуру Марины Шемилиной для назначения на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае на новый срок, сообщает DEITA.RU.

Инициатива главы региона о продлении полномочий действующего бизнес-омбудсмена еще на пять лет была поддержана на очередном заседании приморского парламента тайным голосованием.

Как было отмечено в ходе обсуждения вопроса, Марина Шемилина отвечает всем требованиям, предъявляемым к соискателю, и пользуется доверием бизнес-сообщества. Она имеет большой опыт предпринимательской деятельности и общественной работы в сфере защиты прав предпринимателей.

«Как известно, начинать любое дело всегда тяжело. Но Марине Анатольевне удалось за короткий период организовать работу института уполномоченного по защите прав предпринимателей в нашем крае. Наиболее важным считаю то, что в муниципальных образованиях края была создана сеть помощников бизнес-омбудсмена. Это большая и по-настоящему нужная работа, которая особенно востребована в небольших населенных пунктах, где предприниматели зачастую не знают, как им отстоять свои права и добиться справедливости. Именно институт помощников во многом спасает предпринимателей, у которых сейчас не самые лучшие времена"» - отметил депутат Алексей Козицкий.



«Считаю правильным решение главы Приморья назначить уполномоченным по защите прав предпринимателей именно того человека, который проявил себя на этой должности с самой положительной стороны и достиг конкретных результатов. Как председатель комитета я часто встречаюсь с предпринимателями края, бываю на различных мероприятиях, которые проводит бизнес-сообщество, и вижу, насколько Марина Шемилина узнаваема в предпринимательской среде, насколько она прогружена в материал и остро чувствует проблемы. Во многом, на мой взгляд, это из-за того, что Марина Анатольевна имеет богатый профессиональный опыт и сама прошла через перипетии предпринимательства», - отметил председатель комитета по экономической политике и собственности Сергей Ищенко.

Дмитрий Санников