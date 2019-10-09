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19 Август 2019, 19:45

Полномочия полиции расширили в России

Полиция шеврон

Поправки в закон принял Совет Федерации, сообщает DEITA.RU.

В среду, 9 октября, Совет Федерации принял поправки в закон о полиции. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Если закон подпишет президент России, у полиции появятся новые полномочия. С инициативой ввести их выступал председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Теперь у российских полицейских появится новое право – объявлять официальное предостережение. Этим полицейский будет в первую очередь пресекать незаконные действия. Сообщается, что предостережение будет обязательным для исполнения.

Елена Миронова

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