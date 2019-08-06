Плюсы и минусы полноприводных автомобилей напоминают автолюбителям, сообщает DEITA.RU.

Полный привод разработан для того, чтобы улучшить проходимость автомобиля на дорогах, включая грунтовые. Он облегчит езду по трассе с наледью или в грязи.

Рамная конструкция такого внедорожника делает его более удобным тоже. В плюс к тому производители часто выпускают такие авто с большим багажником, высоким кузовом и вместительным салоном, а сиденья раскладываются и становятся удобным спальным местом. В походе такая машина – настоящий подарок.

Но автоэксперты не советуют выбирать подобные автомобили для езды в городе, поскольку здесь габариты из плюса становятся минусом, парковаться окажется сложнее.

Существенным недостатком еще называют высокий расход топлива: 20 литров на сотню км. Масло в моторе, коробке, мостах и «раздатке» тоже потребуется доливать в больших объемах. Если вы решите проигнорировать этот факт, вы увидите и третий минус таких автомобилей: их ремонт влетает в копеечку.

Анастасия Туркова