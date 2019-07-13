Почему не стоит заправляться до полного бака, сообщает DEITA.RU.

Полный бак необходим для долгих и дальних поездок, чтобы не пришлось тормозить у непроверенных АЗС. Или в случае перед длительным хранением автомобиля – чтобы не появлялся конденсат, и не образовывалась ржавчина.

В остальных случаях лучше заправляться «до крышки», чтобы не страдала система вентиляции. При полном баке бензин начнет выходить наружу через крышку или клапан вентиляции, и может пролиться на заднее крыло, глушитель и тормозные диски. При резком торможении и нагреве глушителя он может загореться или даже взорваться.

Также в полном баке нарушается подача топлива к двигателю: бензин сдерживает работу вентиляционного клапана, и внутри бака понижается давление. А ведь в жару бензин расширяется, и ему нужно дополнительное пространство в баке для этого.

Еще один момент: вам могут предложить некачественный бензин. А зачем вам полный бак некачественного бензина?

Анастасия Туркова