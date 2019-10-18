«Полный беспредел» — «скорая» не смогла подъехать к пенсионеру

Карете скорой помощи пришлось объезжать целый район Владивостока, чтобы оказать помощь пенсионеру, сообщает DEITA.RU. Видео соответствующего содержания опубликовал паблик dps.control в пятницу, 18 октября.

Столичная жительница обратила внимание на то, что возле 72-го дома по улице Русской пожилому мужчине стало плохо. Неравнодушные граждане вызвали медиков, однако спецтранспорт не смог подъехать к больному из-за шлагбаума.

По словам женщины, медработники вышли и пешком с небольшим чемоданчиком подошли к мужчине, а автомобиль, врубив звуковой и световой сигналы, направился по дороге, чтобы подъехать к больному с другой стороны, где нет шлагбаума.

Местные жители в соцсетях отметили, что шлагбаум, законность которого вызывает серьезные сомнения, появился там довольно давно, так как многие автомобилисты превратили придомовую территорию в проезжую часть и пользуются ей в случае пробок на Русской. Кроме того, подписчики паблика отметили, что подобные ситуации случаются постоянно. «Наша бригада столкнулась с тем же самым, только соседний шлагбаум», «Полный беспредел», «Вечером там не то, что проехать, там пройти-то сложно, не дай бог что-то случится ни пожарные, ни скорая не подъедет к домам», — пишут они.

Екатерина Брязгунова