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19 Август 2019, 19:45

Полный запрет курения близится в России

дым pixabay

Китайские СМИ оценили очередной этап российской антитабачной кампании как шаг к полному запрету курения, сообщает DEITA.RU по материалам Sohu.

Как пишет китайское издание, в подготовленном  законопроекте еще больше расширяется перечень мест, запрещенных для курения, и увеличиваются штрафы. «Если этот проект будет принят, Россия приблизится к полному запрету курения», - отмечает Sohu.

Китайскому корреспонденту приобрести сигареты в России было непросто - в крупных торговых центрах Москвы не  установлено ни одного табачного отдела. Табак можно купить на кассе супермаркета или в удаленных отделах некоторых крупных торговых центров, при этом все сигареты хранятся в закрытом месте, скрытом от глаз покупателей.

Минздрав России разрабатывает новые меры, направленные на снижение потребления табака. Они будут вводиться поэтапно и будут направлены на повышение акцизной пошлины на табак, создание «невзрачной» упаковки для табачной продукции, строгое ограничение мест для курения в городах, повышенный контроль над  электронными сигаретами.

По данным Минздрава, доля пассивных курильщиков снизилась с почти 78% в 2004 году до 35% в 2015 году, а доля людей, считающих курение вредным, увеличилась почти до 64%. Правительство России ставит ближайшей задачей к 2020 году сократить число курильщиков среди взрослого населения до 25%.

Дмитрий Санников

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