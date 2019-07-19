«Полосатые навигаторы» будут работать на центральных улицах Владивостока, главная цель - предоставлять туристам необходимую информацию. Проект запущен в высокий туристский сезон – с июля по сентябрь, сообщает DEITA.RU.

В полосатый отряд вошли волонтёры ВГУЭСа, «Приморский волонтёр», а также туристическо-информационный центр привлёк к сотрудничеству «Серебряных волонтеров». Проект стал частью государственной программы по развитию туризма в Приморском крае.

«Волонтеры смогут не только помочь гостям края, но и попрактиковать знания иностранных языков, лучше узнать город, открыть для себя что-то новое. Всю свою работу, все обращения они будут фиксировать, поддерживать обратную связь с туристами. В случае нарушений правил пребывания туристов в нашем городе, всю информацию будут передавать в соответствующие органы власти для дальнейшего разбирательства», – рассказала Дарья Гусева, директор туристическо-информационного центра.

Сейчас в программе зарегистрировано 25 волонтёров, они работают посменно и в паре. Все участники прошли обязательный инструктаж от МВД и главного врача Медицины катастроф.

Полосатый навигатор патрулирует улицу Светланскую, Фокина, Алеутскую, старый дворик ГУМа. Его также можно встретить на Арбате и спортивной набережной и на центральной площади.

На ярко оранжевой одежде информация написана на 5 языках. Непогода нипочём – у каждого волонтёра есть зонтик и кепка. Кроме того, добровольцев всегда обеспечивают водой и перекусом. Молодые люди всегда поддерживают связь с переводчиками, специалистами географического общества, рассказали в центре.

Информационные стойки расположены в аэропорту, гостинице «LOTTE», на Морском вокзале и на центральной площади города.

Екатерина Кононенко