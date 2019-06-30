Более 44% жителей Дальнего Востока хотят сменить место постоянного проживания, сообщает DEITA.RU.

Об этом в ходе Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока рассказала директор по исследованиям Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Елена Михайлова.

По сведениям ВЦИОМ, самые высокие показатели потенциального миграционного оттока у Магаданской области (63%), на Чукотке (58%) и на Камчатке (57%). В числе главных причин стремления покинуть регион дальневосточники называют неудовлетворенность уровнем заработной платы, возможностями трудоустройства, комфортностью проживания, уровнем развития здравоохранения.

Отток дальневосточников с родной на большую российскую землю не снижается. Более того, темпы всеобщего бегства лишь усиливаются. «Валить» - выбор десятков тысяч дальневосточников уже не первый год. Согласно данным Росстата, на 1 января 2018 года в Дальневосточном федеральном округе проживали 6,165 миллионов человек, что на 18 тысяч меньше, чем на 1 января 2017 года. 1 января 2007 года, в округе проживали 6,509 миллионов человек.

За 28 лет с момента развала СССР Приморский край потерял 20% населения, главным образом трудоспособных возрастов.Для сравнения, за все время Великой Отечественной войны СССР потерял 17% населения.

Дмитрий Санников

