Половина россиян не следит за своим питанием

ВЦИОМ рассказал, сколько россиян старается придерживаться правильного питания, сообщает DEITA.RU.

Согласно опросам, около половины соотечественников – 48%, считают, что питаются не совсем правильным. При этом контролирует баланс белков, жиров и углеводов в своем рационе только 22% опрошенных. Еще 43% под правильным питанием понимают отказ от сладостей, фастфуда и напитков с газами и сахаром.

«Привычки россиян в этом плане меняются в лучшую сторону, однако пищевых заблуждений пока довольно много», - подчеркивают эксперты.

Кроме того, среди принципов правильного питания многие назвали дробное питание, обильное – до двух литров в день – питье простой воды, ограничения в питании и отсутствие красителей и ароматизаторов.

«Очень многие при покупке продуктов смотрят на ГМО, трансжиры и красители в составе, но единицы учитывают баланс полезных веществ», - поясняют врачи, анализирующие данные опроса.

Кроме того, эксперты подчеркнули, что полезным так же является употребление специальных витаминов и элементов, нехватку которых может определить врач. Он же сможет назначить полезный курс приема БАД, если по какой-то причине человек не получает нужных элементов из пищи и окружающей среды.

Александра Маслова