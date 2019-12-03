telegr wh call

Новости

Новые льготы получат россияне с 1 января

3 Декабрь 2019, 18:00

Медведев утвердил концепцию развития острова Русский

3 Декабрь 2019, 17:45

Бюджет Приморья увеличили почти на 12 млрд рублей

3 Декабрь 2019, 17:41

Обновленная дорога избавит Уссурийск от пробок

3 Декабрь 2019, 17:38

Новая точка протеста зреет в столице

3 Декабрь 2019, 17:30

Депутаты выбрали аудиторов для Контрольно-счетной палаты Приморья

3 Декабрь 2019, 17:27

Медведев утвердил план развития острова Русский

3 Декабрь 2019, 17:15

Дальневосточная неделя туризма стартовала на Сахалине

3 Декабрь 2019, 17:03

Deita TV

Автомобилисты готовятся к «аду»: 2020 год будет сложным

Автомобилисты готовятся к «аду»: 2020 год будет сложным

3 Декабрь 2019, 15:30

Половина россиян не следит за своим питанием

Бургер и картофан

ВЦИОМ рассказал, сколько россиян старается придерживаться правильного питания, сообщает DEITA.RU.

Согласно опросам, около половины соотечественников – 48%, считают, что питаются не совсем правильным. При этом контролирует баланс белков, жиров и углеводов в своем рационе только 22% опрошенных. Еще 43% под правильным питанием понимают отказ от сладостей, фастфуда и напитков с газами и сахаром.

«Привычки россиян в этом плане меняются в лучшую сторону, однако пищевых заблуждений пока довольно много», - подчеркивают эксперты.

Кроме того, среди принципов правильного питания многие назвали дробное питание, обильное – до двух литров в день – питье простой воды, ограничения в питании и отсутствие красителей и ароматизаторов.

«Очень многие при покупке продуктов смотрят на ГМО, трансжиры и красители в составе, но единицы учитывают баланс полезных веществ», - поясняют врачи, анализирующие данные опроса.

Кроме того, эксперты подчеркнули, что полезным так же является употребление специальных витаминов и элементов, нехватку которых может определить врач. Он же сможет назначить полезный курс приема БАД, если по какой-то причине человек не получает нужных элементов из пищи и окружающей среды.

Александра Маслова 

Читайте также:

Уроки правильного питания начнут вести в школах Приморья

Первый урок о здоровом питании провели в Приморье

Кафе или контейнер – как обедают трудящиеся на Дальнем Востоке

Популярное

Автомобилисты готовятся к «аду»: 2020 год будет сложным

Как мощный тайфун повлияет на погоду, сказал синоптик

«Совсем один» - приморцы смеются над строительством моста

Полицейские в масках вышли на улицы Владивостока
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Опрос: нужно ли делать 31 декабря выходным днем?
Голосовать
Загрузка...