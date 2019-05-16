Эксперты зафиксировали самый низкий показатель сбережений россиян с 1998 года, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Опрос Левада-центра показал, что 65% российских семей не имеют возможности откладывать деньги про запас. Уровень доходов населения не позволяет гражданам сохранять "лишние" деньги для того, чтобы их сберегать.

Как подчёркивают специалисты, подобная ситуация складывалась в России в последний раз в период дефолта 1998 года.

При этом, россияне с 2014 года теряют в зарплатах и покупательной способности. Лишь в прошлом году, согласно данным Росстата, показатель роста доходов увеличился на 0,1%.

В среднем на душу населения денежные доходы россиян сейчас составляют 29,9 тысяч рублей.

Согласно данным опроса, россияне с опаской оценивают своё экономическое будущее: 30% смотрят на него негативно, 44% нейтрально и только 11% смотрят в него с оптимизмом.