Стало известно, сколько россиян имеют долги, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

ВЦИОМ провёл опрос на тему закредитованности граждан в России. Как показали его результаты, лишь 51% россиян полностью освободилось от кредитов.

Данный показатель несколько удивил экспертов с учётом того, что ещё два года назад показатель закредитованности населения достигал своих пиковых значений в России.

Таким образом, согласно опросам 2017 года, 57% россиян имели какие-либо кредиты в банках. Под это определение также подпадали и ипотечные договоры.

Кроме этого, в новом опросе социологи выяснили степень популярности кредитов у нынешней молодёжи. Как оказалось, долги есть лишь у 37% граждан в возрасте до 24 лет.

Дмитрий Шевченко