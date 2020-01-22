Половина россиян разучилась писать от руки

По результатам опроса, проводимого Институтом общественного мнения "Анкетолог", выяснилось, что большинство россиян все реже пишут от руки, а их почерк в последнее время заметно ухудшился, сообщает DEITA.RU.

В опросе приняло более 1600 человек по всей России. При этом 50% россиян отметили, что пишут от руки каждый день, в то время как 30% делают это несколько раз в неделю, 14% - несколько раз в месяц, а 6% и вовсе обременяют себя рукописным текстом реже одного раза в месяц.

Частота необходимости писать от руки зависит и от социальной группы опрашиваемых. Так, каждый день приходится писать от руки 61% учащихся и 57% работающих, в то время как безработные больше всех делают это несколько раз в неделю (38%) или несколько раз в месяц (29%). При этом 70% опрошенных признались, что делают это по необходимости.

На вопрос «изменился ли ваш почерк в последнее время» 43% респондентов отметили, что почерк изменился в худшую сторону, 7% считают, что их почерк улучшился, 50% россиян не отметили никаких изменений в своем почерке. При этом, средний бал разборчивости почерка составил 7,4 из 10, а красота почерка набрала 6,2 бала из 10.

Однако, несмотря ни на что, подавляющее большинство россиян (83%) считают навык чистописания важным в современном обществе, 16% признались, что считают его скорее не важным и только 1% считает его бесполезным. Также почти все (97%) отметили необходимость обучения детей чистописанию и навыкам аккуратного письма, 91% опрошенных согласны с тем, что этот навык благотворно влияет на интеллектуальное развитие учащихся, а 69% респондентов считают неразборчивый почерк неуважением к адресату.

При этом только 32% россиян признались, что пишут письма родственникам и друзьям от руки, но получить рукописную открытку было бы приятно 51%.