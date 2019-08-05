Половина украинцев покинет родину в течение нескольких лет, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал руководитель МИД Украины Павел Климкин.

По его словам, сегодня появилась тенденция, что многие жители страны уезжают за рубеж по тем или иным причинам. Такая практика будет оставаться в течение нескольких лет, поэтому вскоре «половина украинцев будет здесь, а вторая — там».

Также Климкин надеется, что Украина сможет сохранить свое население и дать гражданам работу, чтобы государство не стало поставщиком рабочей силы для стран Евросоюза.

Ранее замминистра по соцполитики Украины Ольга Крентовская высказала мнение, что из-за неспособности правительства повлиять на рост экономики украинцы будут уезжать из страны на заработки.

Екатерина Брязгунова