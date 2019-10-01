Полпред не увидит каменных дамб и рассерженных приморцев

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Трутнев, Кожемяко, люди, ВЭФ, Русский остров

Во вторник, 1 октября, губернатор Приморья Олег Кожемяко поехал в Хасанский район с проверкой, сообщает DEITA.RU.

Как пишут в местных телеграм-каналах, губернатор оказался недовольным и стал выяснять, почему работы в поселке по ликвидации ЧС проводятся без разрешительных документов.

«Главе региона также не понятно, почему выделенные деньги на ликвидацию последствия наводнения привели к росту негатива на территории», — пишет автор телеграм-канала.

Авторы отмечают, что вместе с Олегом Кожемяко приехали депутаты ЗакСобрания Александр Щербаков и Госдумы Сергей Сопчук.

Ранее ряд СМИ сообщал, что в Безверхово Олег Кожемяко должен был направиться вместе с полпредом Юрием Трутневым и проинспектировать работы по ликвидации ЧС. По распространившейся информации в социальных сетях, рабочие возводят дамбу из камней, прямо над домом. Местные жители говорят, что основной проблемой в работе это строительство дамбы без разрешительных документов и водопропускных сооружений.

«Строители не хотят нас слышать и говорят, что положат только камень. Если ситуация повторится, то весь камень начнет смывать прямо на многоквартирные дома», - предполагают местные жители.

Напомним, что в конце августа на юге Приморья прошли сильные дожди, в результате которых в поселке Безверхово в море смыло двухэтажный дом, и разрушились дороги. На восстановление инфраструктуры администрации района были выделены значительные средства.

Иван Юрьев

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