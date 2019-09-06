«Наше предприятие построено на нашей земле», заявил Юрий Трутнев во время пресс-конференции по итогам юбилейного ВЭФ, которая проходит в эти минуты на острове Русский во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.

Что думает полпред по поводу строительства завода на острове Шикотан, протест против которого выразила японская сторона, и каковы планы России по развитию Курил, спросил полпреда президента в ДФО представитель японской телерадиокомпании NHK.

Юрий Трутнев заявил, что по поводу протеста ничего не знает, но «это, наверное, немножко странно».

«Что я думаю по поводу строительства этого завода? Ровно то же, что по поводу остальных 1800 проектов, реализуемых на Дальнем Востоке. Это предприятие, которое создает рабочие места, платит налоги, улучшает экономику России. Это наше предприятие, построенное на нашей территории. И мы будем и дальше строить другие заводы на Шикотане и других островах Курильской гряды», - заявил полпред.

Михаил Светлов