Юрий Трутнев пообещал лично осмотреть дороги дальневосточной столицы и направить ревизию к мэру города за просьбу 1,5 миллиардов рублей на ремонт канализации. Об этом полпред президента в ДФО заявил на итоговой пресс-конференции по ВЭФ сегодня, 6 сентября.

Накануне ВЭФ во Владивостоке был введен режим ЧС из-за ливневых дождей. Город буквально затопило, мэр Владивостока Олег Гуменюк заявил тогда, что во всем виноваты неработающие ливневки, и такие колоссальные затраты «не потянет даже краевой бюджет, не говоря о городском», И выразил надежду, что рано или поздно деньги найдутся. Оценив ремонтные работы в 1,5 миллиарда рублей.

«Я бы сначала ревизию отправил к человеку, который 1,5 млрд на ремонт канализации просит», - сказал Трутнев в ответ на вопрос журналиста, окажет ли федеральный центр такую помощь городу.

Полпред президента заметил, что деньги у нас сначала любят просить, а только потом думать, сколько на самом деле надо.

Юрий Трутнев пообещал лично проехать и осмотреть состояние дорожной инфраструктуры во Владивостоке. Деньги Приморью выделены и значительные, подчеркнул полпред и обещал лично проконтролировать, как они используются.

«Это я вам гарантирую», - заявил подпред.

Отметим, ранее мэр Владивостока Виталий Гуменюк практически запретил горожанам выезжать. Выходить на улицы во время недавнего циклона. Город буквально смыло: были затоплены первые этажи жилых домов, детских садов, на машины и людей рушились подпорные стены, селевые потоки и деревья.

Василий Кучин