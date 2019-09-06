Вопрос о том, когда простые люди почувствуют на себе эффект от политики бизнес-преференций и Восточного экономического форума, полпреду президента в ДФО задал журналист информационного агентства DEITA.RU Иван Крышан.

Юрий Трутнев назвал вопрос абсолютно точным, но не совсем честным. И подробно объяснил, почему.

«Я говорил о том, что строится 1800 предприятий, более 200 уже сдано. И если ты работаешь на нем, то чувствуешь. Если от этого предприятия поступают деньги в бюджет твоей территории. Например, бюджет Амурской области увеличивается у нас почти в два раза с реализацией проектов. Другие бюджеты - другие возможности. Есть некоторая разница Москвы с другими городами, правда? В чем причина - бюджет другой. Вот будет другой бюджет в территориях Дальнего Востока - будет другое состояние дорожных сетей, домов, больниц, школ. Другого пути как заработать на это деньги нет», - пояснил полпред.

Юрий Трутнев признался, что, конечно, еще сказывается период налоговых преференций, но он пройдет, а предприятия останутся. И будут работать.

«Если б перед первым форумом у меня спросили, какие я беру на себя обязательства к этому, я бы не назвал 1800 проектов, честное слово. Мне бы хватило решимости на 300, и я бы считал, что это здорово. 1800 – это круто. И то, что на форум приезжает все больше людей, они ведь не погостить приезжают. Я уверен, что та политика преференций, которую мы реализуем по поручению президента здесь, эффективна, она будет сказываться на жизни людей. Не так, чтобы сразу перевернулась картинка, и все стали счастливыми, так не получится. Но Дальний Восток с каждым годом будет лучше, благоустроеннее, будет выше уровень экономического развития. Больше будет современных театров, школ, музеев, библиотек, научных центров. Вот этого всего мы будем добиваться. Кто-то уже сегодня видит результат, кто-то увидит чуть позже», - заявил он.

Светлана Алеутская