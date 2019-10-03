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Полпред Путина: Владивосток остался в 90-х

3 Октябрь 2019, 20:00

Мэрия, администрация города Владивостока, солнце, лето, дорога, авто

Город ждет большая чистка, сообщает DEITA.RU.

Внешний вид Владивостока не понравился полномочному представителю Владимира Путина в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу, который заявил, что дальневосточная столица застряла в начале 90-х. Об этом он заявил журналистам после инспекции города, которую провел сегодня, 3 октября.

«Внешний вид киосков, лоточков, табличек, названий находится в 90-х, причем в начале 90-х. Он [Владивосток] как-то там и остался. Возьмите всю нормативную документацию, которая сделана в Москве и перепишите себе. Предложите людям все привести в человеческое состояние, помогите им это сделать, а если не получится, то снесите все эти строения. Город надо вычистить и привести в порядок. Если это столица, то она должна быть столицей и по дорогам и по всему что вокруг», - заявил Юрий Трутнев.

В свою очередь губернатор Приморья Олег Кожемяко объяснил, что данные трудности возникли из-за конфликтов между городской и краевой властью.

«Отсутствие единой власти привело к тому, что каждый подписывал эти разрешения. Потом власть менялась, а ответственности никакой, и действительно несанкционированных объектов в городе очень много», - оправдался Олег Кожемяко и пообещал зачистить город от незаконных строений.

Судя по всему, Владивосток ждет большая чистка и серьезный передел сфер влияния, ведь очевидно, что некие силы и структуры были заинтересованы в таком положении вещей.

Напомним, что Юрий Трутнев сегодня устроил разнос мэру Владивостока за состояние дорог в ходе обещанной инспекции. По итогам полпред президента заявил, выделенные средства были потрачены неэффективно, и деньги Путина нужно потратить на магистральные проекты - расширение дорожного полотна и увеличение их пропускной способности.

Иван Юрьев

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