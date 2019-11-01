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Полпред спас Кожемяко

кожемяко

Губернаторы и представители администрации президента два дня готовились к расширенному заседанию президиума Госсовета с президентом в Калининградской области, сообщает DEITA.RU.

С 29 октября 50 губернаторов активно готовились к заседанию президиума Госсовета по здравоохранению с президентом, которое прошло накануне, 31 октября. Встреча состоялась в Светлогорске Калининградской области. Кроме губернаторов на Госсовете присутствовали и представители администрации президента.

Это второй Госсовет, который проходит в необычном формате. Для чиновников организаторы подготовили игры, викторины, командные соревнования и мастер-класс. Так как тема этого заседания была обозначена как здравоохранение, то и тренировки прошли на соответствующую тему.

Так, в Сети появилась фотография, на которой запечатлен губернатор Приморского края Олег Кожемяко в бинтах и полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев. Полномочный представитель тренировался на приморском губернаторе останавливать кровь: накладывать шину и бинтовать поврежденную руку. Еще один навык, которым овладели губернаторы и полпреды, – искусственное дыхание.

Кожемяко госсовет

Фото: Владимир Андреев ura.ru

Напомним, в прошлый раз всех губернаторов отправили укладывать асфальт. Так каждый попробовал своими руками сделать все этапы работы. Это, по мнению организаторов, поможет отличать асфальт, уложенный по ГОСТу от халтуры.

Елена Миронова

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