Ценности, которые уже многие годы прививаются на Украине, оскорбляют память жертв массовых убийств, сообщает DEITA.RU.



Накануне в Ивано-Франковске был открыт памятник одному из организаторов массовых убийств – Роману Шухевичу.

Заявление, в котором дипломаты обратились к руководству Ивано-Франковска, появилось на официальной странице дипмиссии в соцсетях.

«Посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Израиля Джоэл Лион на Украине написали письмо мэру Ивано-Франковска, выражая протест против открытия нового памятника Роману Шухевичу», - говорится в сообщении.

Польский и израильский дипломаты напомнили об одной из главных ролей Шухевича в геноциде во времена Великой Отечественной войны. Об этих зверствах до сих пор помнят в Польше, Израиле, на Украине те, кому удалось выжить.

Европа не намерена забывать об этих страшных страницах истории, и еще в июле прошлого года президент Польши Анджей Дуда заявил, что в Варшаве ожидают шагов по дегероизации членов УПА. Но Киев, судя по новым памятникам организаторам массовых убийств, пока этого призыва не слышит. Напомним, УПА – это Украинская повстанческая армия, организация, которая признана экстремистской и запрещена на территории России решением Верховного суда РФ от 17.11.2014 года.

Инна Эстрина