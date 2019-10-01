Польша испугалась «имперской» мощи России

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корабли, море, ТОФ, военные корабли

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что очень ждет приезда дополнительных военных сил Соединенных Штатов Америки, что защититься от российской агрессии. Об этом сообщает DEITA.RU.

Как передает слова политика Niezalezna, Дуда серьезно призывает другие страны бросить все силы, чтобы не дать России продолжать развивать «имперскую политику» на территории Польши.

«Благодаря американским военным, Россия больше не в состоянии распространять влияние на Польшу», - заявил Дуда.

Сегодня польскую землю, по признанию главы страны, защищают почти четыре с половиной тысячи вооруженных НАТОвцев, а через несколько дней к ним присоединятся еще около тысячи американцев.

Помимо «страховки» России, военные НАТО, по мнению Анджея Дуда, помогут Североатлантическому альянсу дать более понятный ответ врагу в случае нападения.

Екатерина Цой

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