Полсотни бойцов обеспечили безопасность марафонцев

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Безопасность марафона, прошедшего во Владивостоке 28 сентября, обеспечили более 50 сотрудников ведомственной охраны Минтранса России, сообщили DEITA.RU в ведомстве.

В субботу, 28 сентября, во Владивостоке прошел массовый забег четвертого Международного Galaxy Vladivostok Marathon. Около 4 тысяч спортсменов, порядка 42 % из которых-иностранцы, вышли на старт и пробежали по знаменитым мостам «Золотой» и «Русский» столицы Дальнего Востока.

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Традиционно безопасность мероприятия обеспечили сотрудники Приморского филиала Ведомственной охраны Минтранса России (ФГУП УВО Минтранса России). С работниками проведены дополнительные инструктажи. В связи с необходимостью обеспечения безопасности мероприятия более 50 бойцов переведены на усиленный режим охраны.

Напомним, с 2012 года безопасность всех мостов Дальнего Востока обеспечивает ФГУП «УВО Минтранса России».

Дмитрий Санников

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