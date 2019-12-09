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Полсотни ребят стали членами «Юнармии» в Приморье
В воскресенье, 8 декабря, в Дальнегорске состоялось торжественное открытие детско - юношеского патриотического клуба имени Романа Клиза, сообщает DEITA.RU.
Как рассказал Виктор Тарабарин, в рамках краевого патриотического проекта, «Равнение на защитников Отечества», который с успехом реализуется по всему Приморью, руководство регионального отделения ВО ОВ «Боевое Братство» инициирует и организует ряд интересных и актуальных мероприятий по всему региону.
Так, совместно с начальником штаба ВВПОД «Юнармия» Приморского края Михаилом Любецким, который служил вместе с подполковником, кавалером ордена Мужества Романом Клизом, в воскресенье и состоялось открытие клуба «Буревестник», имени погибшего героя, где в ряды отряда, под эгидой Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия», были приняты 50 ребят Дальнегорска. На знаковом мероприятии присутствовали мэр Дальнегорска Александр Теребилов, депутат города Дальнегорска и руководитель ВО ОВ «Боевое Братство» Игорь Тарабарин, член совета РО ВВПОД «Юнармия» Приморского края Михаил Любецкий и активные жители города, которые славятся своим трудолюбием, своими традициями и героическими земляками.
«Дальнегорск и его жители, действительно, примечательны широтой своей души, трудолюбием и героизмом» - сказал Виктор Тарабарин, заместитель председателя межрегионального отделения ВО ОВ «Боевое Братство» в Приморском крае.
После торжественного мероприятия были проведены ряд встреч со школами, общественностью и руководством города, где были намечены планы мероприятий на следующий год, в рамках военно-патриотического воспитания молодежи города Дальнегорска.
«Мы проводим большую работу по военно-патриотическому, спортивному воспитанию молодежи. Мы растим достойную смену настоящих патриотов России», - отметил депутат Игорь Тарабарин.
Отметим, что Роман Клиз погиб во время выполнения боевого задания 17 октября 2008 года.
Иван Юрьев