Новости
Полиция рассказала, как пропадают дети
29 Ноябрь 2019, 12:15
Школьник избил палкой одноклассницу
29 Ноябрь 2019, 12:00
Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц
29 Ноябрь 2019, 11:45
Новый класс автомобилей появится в России
29 Ноябрь 2019, 11:30
Закон Яровой идет в российские школы
29 Ноябрь 2019, 11:15
Буйный дед напал на полицейских
29 Ноябрь 2019, 11:00
Сын полицейского спас пропавшего ребенка
29 Ноябрь 2019, 10:45
Поддельные деньги заполонили Дальний Восток
29 Ноябрь 2019, 10:30
Полтора десятка компаний примут на работу приморцев в один день
Страховые компании, социальные учреждения, Региональный технической колледж, Почта России, банк АТБ, «Варяг-Техсервис» и другие работодатели предложат свои вакансии безработным гражданам Приморья на конференции в Приморском центре занятости, сообщили DEITA.RU в краевом департаменте труда и соцразвития.
Любой желающий сможет пройти собеседование и оставить резюме на одну из 400 свободных вакансий по 50 профессиям. Также потенциальные работодатели расскажут приморцам о соцгарантиях и условиях оплаты труда.
Участвующие в ярмарке вакансий предприниматели надеются таким образом найти менеджеров по работе с клиентами, водителей, слесарей, автомехаников, плотников, производственных мастеров, преподавателей, механиков, бухгалтеров, электромонтеров и представителей других рабочих профессий.
Ярмарку вакансий во вторник, 3 декабря, организует Приморский краевой центр занятости населения. Мероприятие должны посетить не менее четырехсот человек – именно столько доступных вакансий будет предложено посетителям конференции.
Ярмарки вакансий и другие профориентационные мероприятия в Приморье проводятся в рамках реализации государственной программы «Содействие занятости населения Приморского края» на 2013-2021 годы.
Предприниматели ждут ищущих работу граждан 3 декабря с 11:00 до 12:30 на Пушкинской, 13 в конференц-зале Приморского центра занятости.