Полтора миллиона дефектных автомобилей выявлено в России

Росстандарт выявил более 1,5 миллионов транспортных средств с бракованной системой безопасности, сообщает DEITA.RU по материалам «Известий».

Речь идет об опасных для жизни подушках безопасности японской компании Тakata. По данным заместителя главы Росстандарта Алексея Кулешова, за последние несколько лет ведомство согласовало отзывные программы нескольким мировым автобрендам.

По данным Reuters, 24 автомобилиста погибли, около 300 были травмированы по причине проблем в газогенераторе подушек Тakata. Их конструктивная особенность состоит в том, что взрыв может произойти даже при несильном столкновении. Металлические же осколки газогенератора фактически превращаются то ли в шрапнель, то ли в картечь. Больше всего смертельных случаев зафиксировано на автомобилях Honda.

В разных странах мира из-за проблем с подушками безопасности Тakata было отозвано около 100 миллионов автомобилей. Сама же компания в 2017 году обанкротилась на фоне колоссальных убытков, вызванных штрафами от регуляторов (только в США ей пришлось заплатить 1 миллиард долларов США) и затратами на отзыв автомобилей.

По данным «АвтоСпецЦентра», в России каждый третий хозяин постгарантийного автомобиля игнорирует уведомления об отзыве машины. Особенно это касается старых авто - люди не хотят тратить время или не верят, что ремонт будет бесплатным.

Дмитрий Санников