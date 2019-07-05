Небольшие города теряют население, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС. Вице-премьер страны Татьяна Голикова передает, что их население уменьшилось на полтора миллиона человек за минувшие пятнадцать лет.

Оставляли свои города граждане Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного округов, предпочитая перебраться в столицу, Санкт-Петербург или Краснодарский край.

Причиной переезда нередко становилось недовольство уровнем оказываемой медицинской помощи и слишком малая доступность культурных мероприятий. Получить качественное образование и достойную работу в небольших городах также проблематично.

Добавим: на сегодняшний день в РФ существует около двух тысяч малых городов, и живут в них приблизительно 23 миллиона граждан.

Анастасия Туркова