Фрунзенский районы суд дальневосточной столицы назначил штраф в размере свыше 1,5 миллиона рублей компании «БизнесОптТорг» за нарушение правил рыболовства, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в Пограничном управлении ФСБ России по Приморскому краю, в феврале текущего года сотрудники ведомства смогли изъять из оборота порядка 10 тонн лососей. Всю рыбу, а это 647 мешков, планировали отправить за границу. При этом, когда специалисты проверяли документы, подтверждающие качество и законное происхождение товара, были выявлены признаки их фальсификации.

Позднее удалось выяснить, что компания-перепродавец подготовила липовый договор о приобретении рыбу у камчатской фирмы. Согласно документам, 10 тонн лососей были выловлены только что, однако в этот период промысел лососей не ведется, что и навело погранцов на мысль о незаконной сделке.

По предварительной оценке, ущерб водных ресурсам страны составил ни много ни мало 1,9 миллиона рублей, что на несколько сот тысяч меньше, чем штраф.

Екатерина Брязгунова