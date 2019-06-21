Взаимодействие с государством станет доступно в одном месте, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Россиянам станет ещё проще получать государственные услуги. Практически все самые важные и частые вопросы, которые раньше приходилось решать в различных структурах, можно будет получать в МФЦ (многофункциональных центрах).

По задумке Минэкономразвития, в будущем такие центры смогут заменить различные государственные органы. Сейчас прорабатывается соответствующая реформа, которая сделает это возможным.

Предполагается, что приёмные госструктуры постепенно ликвидируются, а их полномочия перейдут к МФЦ. Кроме этого, там же будет возможность сдать биометрию, которая также позволит упростить получение множество госуслуг.

Ранее сообщалось о том, что в России хотят ввести новые квитанции ЖКХ.

Дмитрий Шевченко