Льготные жилищные кредиты до декабря текущего года получат граждане, которые взяли в пользование «Дальневосточный гектар», сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Таким россиянам будут выдавать займы н сумму в пределах 4 миллиона рублей под 2% сроком до 20 лет, прием без первоначального взноса.

Также ипотеку на льготных условиях могут оформить молодые семьи, проживающие в ДФО, если хотя бы один из супругов не достиг 35-летия.

Напомним, что любой гражданин может взять участок размером не более одного гектара в бесплатную аренду на пять лет, а затем, если законно использовал эти территории, получить его в собственность.

Анастасия Туркова