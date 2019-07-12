Насладиться каникулами смогут лишь сотрудники с небольшим окладом, сообщает DEITA.RU.

Иностранное издание Travel and Leisure выяснило, что почти 59% сотрудников минимум раз в день вынуждены проверять электронную почту или созваниваются со своими коллегами по работе во время отпуска.

При этом, обнаружилась корреляция между большой зарплатой и количеством времени, которое придётся потратить на работу.

Исследование на этот счет провела американская компания, которая была создана для поиска и налаживания деловых контактов. В социальной сети зарегистрировано свыше 500 миллионов пользователей из 150 отраслей бизнеса.

Полностью отключиться от дел не могут те, кто получает зарплату выше средней по стране. Из них 47% решают рабочие вопросы на протяжении отпуска порядка пяти раз в день.

Дмитрий Шевченко