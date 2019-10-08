Получение гражданства упростили в России

Украинцев и белорусов в России освободят от сдачи экзамена по русскому языку, сообщает DEITA.RU. Соответствующие поправки в закон рассмотрела правительственная комиссия.

Данные поправки направлены на то, чтобы в упрощенном порядке российское гражданство могли получить носители русского языка, которые, по сути, являются соотечественниками или потомками соотечественников.

По словам председателя Ассоциации юристов России Владимира Груздева, благодаря данным поправкам людям, ранее урожденными на Украине или в Белоруссии не придется проходить специальное собеседование, которое направлено на то, чтобы доказать свое умение говорить на русском языке.

Екатерина Брязгунова