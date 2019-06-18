Сто сорок шесть проверок организованы Росздравнадзором, сотрудники которого пришли к выводу, что власти регионов халатно относятся к снабжению граждан льготными лекарствами, сообщает DEITA.RU. Они прошли после многих жалоб, поступивших от граждан.

Сложнее всего со льготной категорией лекарств в Республике Адыгея, в Самарской области и Республике Коми. Часто жаловались жители Брянской, Воронежской, Орловской, Рязанской, Самарской, Ульяновской и Кемеровской областях.

Отметились в списке республики Карелия, Коми, Адыгея, Крым, Мордовия, Хакасия, Дагестан, Карачаево-Черкессия и в Краснодарский край.

В части регионов власти не отслеживают, сколько требуется льготных лекарств, и не закупают их в должном объеме. Россияне на могут получить препараты даже при наличии показаний их не выписывают.

Добавим, что в стране наблюдается дефицит медработников, как врачей, так и медсестер.

Анастасия Туркова

