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Получение СНИЛС упростили
11 Сентябрь 2019, 16:00
Выдача документа стала удобнее, сообщает DEITA.RU.
Жителям столицы стало проще получить СНИЛС. Как сообщает мэрия Москвы, теперь важный для каждого россиянина документ можно получить в любом отделении МФЦ.
Раньше их выдачей занимались всего лишь 22 отделения, теперь услугу стала доступна везде. При этом, сообщается также, что документ изготавливают в тот же день, в который за ним обращается гражданин.
Для его получения с собой нужно взять паспорт, а для детей также необходимо наличие свидетельства о рождении.
Как сообщалось ранее, практика выдачи бумажных СНИЛС в России будет в скоро времени прекращена для новых застрахованных лиц.
Дмитрий Шевченко
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