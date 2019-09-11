Получение СНИЛС упростили

Выдача документа стала удобнее, сообщает DEITA.RU.

Жителям столицы стало проще получить СНИЛС. Как сообщает мэрия Москвы, теперь важный для каждого россиянина документ можно получить в любом отделении МФЦ.

Раньше их выдачей занимались всего лишь 22 отделения, теперь услугу стала доступна везде. При этом, сообщается также, что документ изготавливают в тот же день, в который за ним обращается гражданин.

Для его получения с собой нужно взять паспорт, а для детей также необходимо наличие свидетельства о рождении.

Как сообщалось ранее, практика выдачи бумажных СНИЛС в России будет в скоро времени прекращена для новых застрахованных лиц.

Дмитрий Шевченко