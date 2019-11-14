Получение справки для водителей подорожает и затянется

Минздрав выпустил новый приказ, который усложнит жизнь всем водителям, сообщает DEITA.RU.



С 22 ноября в России меняются правила получения медицинских справок для водителей. Напомним, они нужны как тем, кто только получает права, так и тем, кто меняет их каждые 10 лет.

Как пишет «Российская газета», теперь все водители в наркодиспансерах будут получать не только справки о том, что не состоят на учете, но и сдавать анализы. Первый анализ, мочи, покажет, не употребляет ли водитель наркотики. Второй, крови, выявит, не напивается ли каждый день.

Второй анализ самый спорный: он покажет изменения нормы, если человек много пьет каждый день. При этом, если воздержаться пару недель до сдачи анализов, тест ничего не покажет.

Пока непонятно, за чей счет будут делать анализы и сколько их придется ждать. Только один анализ в платных клиниках стоит порядка 3 тысяч рублей, а ждать его надо около 4 дней.

Елена Миронова