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Получение справки для водителей подорожает и затянется

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Deita TV

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За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Получение справки для водителей подорожает и затянется

автомобиль, руль, авто, машина

Минздрав выпустил новый приказ, который усложнит жизнь всем водителям, сообщает DEITA.RU.

С 22 ноября в России меняются правила получения медицинских справок для водителей. Напомним, они нужны как тем, кто только получает права, так и тем, кто меняет их каждые 10 лет.

Как пишет «Российская газета», теперь все водители в наркодиспансерах будут получать не только справки о том, что  не состоят на учете, но и сдавать анализы. Первый анализ, мочи, покажет, не употребляет ли водитель наркотики. Второй, крови, выявит, не напивается ли каждый день.

Второй анализ самый спорный: он покажет изменения нормы, если человек много пьет каждый день. При этом, если воздержаться пару недель до сдачи анализов, тест ничего не покажет.

Пока непонятно, за чей счет будут делать анализы и сколько их придется ждать. Только один анализ в платных клиниках стоит порядка 3 тысяч рублей, а ждать его надо около 4 дней.

Елена Миронова

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