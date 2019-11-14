Новости
Получение справки для водителей подорожает и затянется
14 Ноябрь 2019, 00:30
Кремль прокомментировал рабочее 31 декабря
13 Ноябрь 2019, 23:45
Шок: губернаторы научились «влюблять» в себя народ
13 Ноябрь 2019, 23:15
Жизнь родителей школьников облегчили власти
13 Ноябрь 2019, 22:45
Депутаты скорректировали бюджет фонда медицинского страхования
13 Ноябрь 2019, 22:20
Путин защитил женщин
13 Ноябрь 2019, 22:15
Корректировки бюджета ТФОМС ждут депутаты ко второму чтению
13 Ноябрь 2019, 22:00
Медведев обещает миллиарды сельчанам
13 Ноябрь 2019, 21:45
Получение справки для водителей подорожает и затянется
Минздрав выпустил
новый приказ, который усложнит жизнь всем водителям, сообщает DEITA.RU.
С 22 ноября в России меняются правила получения медицинских справок для водителей. Напомним, они нужны как тем, кто только получает права, так и тем, кто меняет их каждые 10 лет.
Как пишет «Российская газета», теперь все водители в наркодиспансерах будут получать не только справки о том, что не состоят на учете, но и сдавать анализы. Первый анализ, мочи, покажет, не употребляет ли водитель наркотики. Второй, крови, выявит, не напивается ли каждый день.
Второй анализ самый спорный: он покажет изменения нормы, если человек много пьет каждый день. При этом, если воздержаться пару недель до сдачи анализов, тест ничего не покажет.
Пока непонятно, за чей счет будут делать анализы и сколько их придется ждать. Только один анализ в платных клиниках стоит порядка 3 тысяч рублей, а ждать его надо около 4 дней.
Елена Миронова