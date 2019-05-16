Как поступить, если человек, выплачивающий вам с ребенком алименты, пропал и не платит, сообщает DEITA.RU. Этот способ работает, даже если пристав несколько месяцев не знает, где должник.

Сделайте следующее: возьмите у пристава постановление о расчете задолженности и справку о том, что розыск должника не увенчался успехом. В ней также должно быть прописано ваше право на обращение в суд с заявлением о признании должника безвестно отсутствующим.

Затем подайте в районный суд по месту жительства заявление о признании должника безвестно пропавшим. После вынесения решения оформляйте пенсию по потере кормильца, чтобы вашему ребенку перечислял деньги Пенсионный фонд. Таким образом ваш должник по алиментам превращается в должника государства, а это значит, что его ждут другие суммы и санкции.

Сумма, которая будет выплачиваться вашему ребенку Пенсионным фондом, в каждом случае считается индивидуально, в зависимости от многих факторов. При этом пенсия выплачивается ребёнку до достижения 18 лет, а учащимся на очном отделении – до 23 лет.

Анастасия Туркова