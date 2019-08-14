Кредитоспособность граждан будут определять по-новому, сообщает DEITA.RU.

Центробанк работает над созданием системы индивидуального рейтинга заёмщика, по которому будут выдаваться кредиты для каждого конкретного человека.

По словам кандидата экономических наук Михаила Беляева, внедрение подобной меры может отразиться на процессе одобрения кредитов банками.

Первый вариант предполагает создание единой методологии для подсчёта показателей рейтинга, а второй — создание ЦБ основных параметров рейтинга при сохранении собственных методик бюро кредитных историй.



По словам Беляева, новая система может привести к тому, что многим заёмщикам станет сложнее получить кредит. Рейтинг может особенно коснуться тех, кто когда-либо имел задолженности по старым кредитам.

Дмитрий Шевченко