Временное свидетельство об обязательном медицинском страховании начнут выдавать на 45 рабочих дней, а не на месяц, как раньше, сообщает DEITA.RU. Изменение закреплено Правилами обязательного медицинского страхования, подтвержденными Приказом Минздрава РФ.

Временный полис ОМС выдается гражданам на период изготовления постоянного – как правило, при переезде в другой регион, смене страховой медицинской компании или смене фамилии. Он позволяет пользоваться медицинскими услугами в полном объеме, посещая любых врачей и процедуры, лечь в стационар.

Получить новый полис ОМС станет легче: заявление подается через официальный сайт территориального фонда ОМС при наличии электронно-цифровой подписи или через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Либо в ближайшем МФЦ.

Анастасия Туркова