Получить права на гараж станет легче

Участники гаражно-строительных кооперативов наконец-то смогут узаконить свои права на «недвижимость с машино-местом» без долгих судебных тяжб. Об этом сообщает DEITA.RU.

Минэкономразвития хочет ввести в действующее законодательство понятие «гараж» и все сопутствующие термины, чтобы россияне могли заявить о своих правах на земельные участки в рамках гаражных кооперативов, построенных до 2004 года. Таким образом министерство отреагировало на многогодовые жалобы граждан на невозможность получить документы на «кооперативную» землю.

Законопроект предусматривает внесение целого пакета правок в Градостроительный кодекс, а также дает рекомендации регионам по установлению собственной нормативной базы для регулирования этого «гаражного» вопроса.

Екатерина Цой