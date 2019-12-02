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Получить развод станет сложнее
Развестись не дадут семьям с детьми, пока они не пройдут
специальные курсы, сообщает DEITA.RU.
Омбудсмен по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова на круглом столе в Госдуме рассказала о том, как должен проходить развод в России. По мнению омбудсмена, давать развод семьям с детьми можно только после специальных курсов.
Свою точку зрения Мишонова объясняет так – слишком много в России детей, которых делят как мебель при разводе: родители ругаются и даже идут в суд. Для того, чтобы таких ситуаций было как можно меньше, родителей перед разводом хотят обязать ходить на курсы к психологу – он должен научить общаться с детьми во время и после развода.
Омбудсмен предлагает вообще не разводить семьи без походов к такому специалисту.
Елена Миронова