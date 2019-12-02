Получить развод станет сложнее

Развестись не дадут семьям с детьми, пока они не пройдут специальные курсы, сообщает DEITA.RU.



Омбудсмен по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова на круглом столе в Госдуме рассказала о том, как должен проходить развод в России. По мнению омбудсмена, давать развод семьям с детьми можно только после специальных курсов.

Свою точку зрения Мишонова объясняет так – слишком много в России детей, которых делят как мебель при разводе: родители ругаются и даже идут в суд. Для того, чтобы таких ситуаций было как можно меньше, родителей перед разводом хотят обязать ходить на курсы к психологу – он должен научить общаться с детьми во время и после развода.

Омбудсмен предлагает вообще не разводить семьи без походов к такому специалисту.

Елена Миронова