Появится возможность пройти медкомиссию без личного посещения врачей, сообщает DEITA.RU.

В России планируют упростить процедуру получения водительских прав. В частности, речь идет об облегчении прохождения медицинской комиссии.

Вице-премьер Максим Акимов заявил, что будущие водители смогут получить медицинский допуск к управлению транспортных средств через специальный онлайн-сервис.

В беседе с Autonews.ru политик отметил, что таким образом ученикам автошкол не придется очно встречаться с врачами – сервис сведет вместе медицинские данные кандидатов, опубликованные в электронном виде сайте Госуслуги, и отправит на заочное освидетельствование специалистам. Результат прохождение медицинской комиссии также будет доступен онлайн.

Кстати, в 2020 году на едином портале Госуслуг появится кнопка «обжаловать штраф», которая позволит автомобилистам снять с себя санкции за нарушение ПДД без общения с сотрудниками полиции.

Екатерина Цой