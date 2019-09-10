Полумиллионные штрафы ждут коммунальщиков за мусор

Коммунальные службы Приморья заплатят до полумиллиона рублей за оставление мусора после уборки контейнерных площадок. Об этом сообщает DEITA.RU.

В администрации края отметили, что новая система штрафов для ответственных за вывоз мусора юридических и должностных лиц вступит в силу с 1 января 2020 года.

«Поправки в краевой закон также обязали профильные компании устанавливать на мусорных контейнерах специальные крышки, а сами площадки оборудовать водонепроницаемым покрытием с бордюром и подъездом для спецтранспорта», - рассказала вице-губернатор Приморья Елена Пархоменко.

Отметим, что законопроект предусматривает систему санкций и для мусорящих приморцев — штраф от трех до пяти тысяч рублей.

Екатерина Цой