Полумиллионные штрафы ждут коммунальщиков за мусор

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мусор - DEITA.RU

Коммунальные службы Приморья заплатят до полумиллиона рублей за оставление мусора после уборки контейнерных площадок. Об этом сообщает DEITA.RU.

В администрации края отметили, что новая система штрафов для ответственных за вывоз мусора юридических и должностных лиц вступит в силу с 1 января 2020 года.

«Поправки в краевой закон также обязали профильные компании устанавливать на мусорных контейнерах специальные крышки, а сами площадки оборудовать водонепроницаемым покрытием с бордюром и подъездом для спецтранспорта», - рассказала вице-губернатор Приморья Елена Пархоменко.

Отметим, что законопроект предусматривает систему санкций и для мусорящих приморцев — штраф от трех до пяти тысяч рублей.

Екатерина Цой

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